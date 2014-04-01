النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائى حول واقعة حرق جراج جامعة الأزهر

استلمت نبابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد تقرير المعمل الجنائى حول واقعة احراق جراج جامعة الازهر امس الاثنين ، كما تسمت لنيابة تحريات الامن الوطنى حول 7 من طلاب جامعة الازهر المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية لاتهامهم فى احداث الشغب التى شهدتها جامعة الازهر امس الاثنين واحراق جراج جامعة الازهر وامرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وذلك بناء على تقرير المعمل الجنائى الذى اثبت احتراق الجراج من خلال القاء كميات كبيرة من البنزين على السيارات المتواجدة فيه مما ادى الى اشتعاله ، وقدرت الخسائر ب 10 مليون جنيه

> وجاء فى تقرير الامن الوطنى قيام المتهمين باحراق الجراج انتقاما من ادارة الجامعة نظرا لقيامها بفصل 25 طالب وطالبة من الجامعة ، هذا فضلا عن ظهورهم فى كاميرات جارج جامعة الازهر وهم يقوموا بالقاء زجاجات المولتوف الحاترقة على السيارات مما ادى الى احتراق 12 سيارة.

> والمتهمون هم عبد الله عاطف، عواد حمزة عواد، إسلام سعيد، رمضان حافظ، عمر محمد عبد الرحمن، طه على عبد المنعم، على عبد الرحمن.

> ووجهت النيابة الى المتهمين تهم اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام وحيازة زجاجات مولوتوف واحراق جراج جامعة الازهر.

> كان تظاهر العشرات من طلاب جماعة الاخوان الارهابية امس الاثنين بجامعة الازهر وقاموا بالقاء الحجارة والشماريخ وزجاجات المولوتوف الحارقة على جراج جامعة الازهر مما ادى الى اشتعال النار به واحراق 12 سيارة تخص اساتذة الكلية ، مما دفع قوات الامن لاطلاق قنابل الغاز المسيل لتفريقهم وتمكنت من ضبط 7 منهم وتحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق.