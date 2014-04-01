Manifesto L’eclatعطر من YSL

إليك 3 اسئلة تساعدك في فهم لغة عطر YSL الجديد Manifesto L’eclat.

أين يكمن سحر عطرManifesto L'eclat ؟

ستفاجأ بعد انطلاقته المتوهجة الأولى، باكتشاف عبير ناعم. فالفريزيا لا تكتفي بإثراء العطر بعبق زهري مشع، وإنما تعزف ألحاناً عطرية حلوة ذات جوانب ناعمة متعددة... وهذه الألحان العطرية الزخمة تأسر الحواس بعبقها الفاتن... وهناك لمسة بلسمية عذبة من فول التونكا ستجذبك إلى أعماق العطر المتأججة بعبق خشبي جاف متعدد الوجوه يهيمن عليه الخشب الكشميري المفعم بالحيوية...

ما هي المواد الخام المستخدمة في هذا العطر؟

Manifesto L'eclat، عطر بانطلاقة تشع بهالة مثيرة لنضارة خضراء، أنثوية سخية. نغمات عطرية متماوجة تتأجج حيوية بلمسة حمضية من الشاي المشرق لبداية جريئة، سرعان ما تصبح أكثر قوة بامتزاجها مع روح زهر البرتقال.

أما قلب العطر النابض بالبهجة، فيؤجج العاطفة بعبقه المتقد والأنيق. في حين تطوق العبق الزهري الفاخر لأريج الفل الأخاذ، نغمات عطرية زخمة تحيطه بهالة الفريزيا المشرقة، لتصبح البصمة الآسرة المميزة لنغمات قلب العطر.

يتواصل سحر المعزوفة العطرية من خلال العبق الخشبي المثير والأخاذ. حيث يمتزج خشب الأرز والصندل والخشب الكشميري في أعماق العطر مع فول التونكا لمنح هالة عطرية طاغية الفتنة، لطيفة ومفعمة بالحيوية في الوقت نفسه.

مما استلهم ابتكار عطر Manifesto L'eclat ؟

من الإشراق الذي تشع به امرأة عطرManifesto عندما تنظر إليك... الطاقة الإيجابية التي تشع منها.