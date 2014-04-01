تلميذ وأقاربه يحاولون قتل مدرس بالمنيا بسبب التدخين‎ داخل الفصل

حاول تلميذ وأقاربه قتل مدرس بالمنيا , وأطلقوا عليه النار بعد خروجه من المدرسه , بسبب مشادة كلاميه بينهما , لأعتراض المدرس علي قيام التلميذ بالتدخين داخل الفصل.

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا , قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطاي , بقيام التلميذ علاء”ن.م” بالصف الثالث الأعدادي بمدرسة قرية مرزوق الأعدادية بمركز مطاي بأستدعاء أقاربه وأطلاق النار علي مدرس بالقرب من منزله بعد خروجه من المدرسه , وتبين قيام التلميذ وأقاربه بأطلاق النار علي أشرف الهم عاطف حنا مدرس لغه إنجليزيه محدثين إصابته وتم نقله للمستشفي الجامعي.

وكشفت تحريات المباحث التي أجريت تحت أشراف العميد عصام الخضري , رئيس فرع البحث بشمال المحافظه , أن الطالب حاول التدخين داخل الفصل فأعترض المدرس علي ذلك , وقام بتوبيخه وتعنيفه فأنتظره الطالب وأقاربه بعد أنتهاء اليوم الدارسي , وتربصوا له بالقرب من منزله وأطلقوا النار عليه وتم ضبطهم .

حرر عن الواقعه المحضر اللازم , وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم , وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.