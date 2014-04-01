"كاريان بوليود" يطرح أحلام شباب أحياء الصفيح

أنهى المخرج ياسين فنان تصوير فيلمه السينمائي الطويل "كاريان بوليود". وقال ياسين الذي يعدّ من خيرة المخرجين المغاربة إنه حاول من خلال الفيلم، الذي يجمع بين الغناء والرقص، أن يقدم صورة لأحلام وآمال الشباب الذين يعيشون في أحياء هامشية؛ وذلك في قالب كوميدي ودرامي يتناول المشاكل الاجتماعية لفئة من السكان، من خلال شخصية شاب ينحدر من حيّ هامشيّ، وهو عاشق للرقص والغناء. ولكن هذا الانتماء لم يمنعه من التعلق بفتاة تنتمي إلى فئة اجتماعية راقية. ولأنّ البطل/الشاب الذي يلعب دور "جيمي" كان والده عارضاً للأفلام في القاعات السينمائية، وكان حلمه أن يقدم فيلماً سينمائياً يصور من خلاله مشاكل الحي الهامشيّ الذي يسكنه، فإنه أقنع صديقته "منى"، التي تتقمص شخصيتها الممثلة المعروفة أمال الأطرش، بأن تقاسمه هذا الحلم بمشاركتها في دور البطولة. غير أنّ البحث عن منتج لتصوير فيلمهما السينمائي لن يكون بالأمر السهل، حيث ستتعرض علاقة الحب التي جمعت بينهما لعدة عواصف.

يشار إلى أن فيلم "كاريان بوليود" يعدّ أول شريط سينمائي طويل للمخرج ياسين فنان، الذي كان قد عبّر لـ "سيدتي" في لقاء سابق عن رغبته في خوض هذه التجربة السينمائية، بعد ما حظيت جميع أعماله التلفزيونية بنجاح كبير، كان آخرها سلسلة "بنات لالة منانة" بجزئيها الأول والثاني، وسلسلتي "ساعة في الجحيم" و"العقبالك".