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حملة المشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية تتخطى 6 آلاف توكيل فى اليوم الثانى

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حملة المشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية تتخطى 6 آلاف توكيل فى اليوم الثانى حملة المشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية تتخطى 6 آلاف توكيل فى اليوم الثانى

حملة

أصدرت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية بياناً إعلامياً نصه كالتالى قال منسق حملة المشير السيسى بالإسكندرية أن عدد التوكيلات التى تم توثيقها حتى ظهر اليوم الثلاثاء بالشهر العقارى على مستوى المحافظة قد تجاوز 6 آلاف توكيل، وبذلك قد تخطت الإسكندرية العدد المطلوب منها فى أعداد التوكيلات.

ونوه منسق الحملة أنه يوجد تقصير من بعض موظفى الشهر العقارى وتقاعس غير مبرر، وسوء معاملة ملحوظ للمواطنين، حيث تم البدء فى عمل التوكيلات فى مكتب شهر عقارى المنشية بعد الساعة العاشرة صباحاً بسبب عطل فى أحد الأجهزة الإليكترونية، وتم إبلاغ قسم شرطة المنشية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد برر مدير مكتب الشهر العقارى أن عدد الموظفين محدود وغير قادر على التعامل مع الحشد الجماهيرى الكبير.

وأضاف أن بعض الموظفين قد قاموا بكتابة أسم المشير عبد الفتاح السيسى بصورة مختصرة ولم يكتب إسمه كما هو مثبت فى تحقيق شخصته وهو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى.
> وتناشد الحملة بضرورة إيصال التوكيلات إلى مقر الحملة الكائن فى العنوان 167 طريق الجيش كليوباترا.

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