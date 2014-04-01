عبد الحفيظ : نحترم فريق “الدفاع الحسني” .. والمواجهة صعبة

أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن تصنيف الفرق في القارة الأفريقية هو ما حسم القرعة بشكل كبير ووضع الأهلي فى مواجهة الدفاع الحسني الجديد فى دور ال16 لبطولة الكونفدرالية الأفريقى .

> وشدد عبد الحفيظ فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للأهلى على ضرورة إحترام الفريق المنافس بغض النظر عن المستوى الفني للفريق المغربي , مشيراً إلى انه سوف يبدأ فى جمع المعلومات والإستعدادات لتلك المواجهة فى أقرب وقت مؤكدا ان المواجهة ستكون صعبة.

> وأوضح مدير الكرة أن الفريق الذي يبحث عن الحصول على لقب هذة البطولة لن يفكر طويلاً أين ستقام مباراة الذهاب سواء كانت فى القاهرة أو المغرب وأن الهدف الرئيسي سيكون البحث عن تحقيق نتيجة تقوده إلى دوري المجموعات .