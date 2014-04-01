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مجلس الإسماعيلى يرفض بيع “السعيد” لبترو أتلتيكو الأنجولى

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مجلس الإسماعيلى يرفض بيع “السعيد” لبترو أتلتيكو الأنجولى مجلس الإسماعيلى يرفض بيع “السعيد” لبترو أتلتيكو الأنجولى

رفض مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة العميد محمد أبو السعود بيع شوقى السعيد مدافع الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة لنادى بترو أتلتيكو الأنجولى خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بناء على رغبة النادى والذى طلب التعاقد معه .

وكانت قد تردد أمس عن نية ادارة نادي بترواتليتكوالانجولي التعاقد مع مدافع الفريق شوقي السعيد حيث عرضوا علي رئيس البعثة العميد بديع ابوعلي الامر الا أن الاخيرأكد لهم انه لابد من ارسال فاكس رسمي بمطلبهم حتي يتم طرح الامرعلي مجلس ادارة الاسماعيلي والذي سيتحدد رأية علي ضوء قرار البرازيلي ريكاردو بالموافقة أو الرفض .

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