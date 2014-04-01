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للمرة الأولى في تاريخه مهرجان قرطاج بإدارة سيّدة

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للمرة الأولى في تاريخه مهرجان قرطاج بإدارة سيّدة للمرة الأولى في تاريخه مهرجان قرطاج بإدارة سيّدة

في بلاغ صدر عن وزارة الثقافة، تمت تسميّة سنيا مبارك مديرة جديدة لمهرجان قرطاج الدولي خلفا للدكتور مراد الصقلي، الذي أصبح وزيراً للثقافة منذ شهرين.
وسنيا مبارك هي مطربة وملحّنة ومتخرجة من كليّة الحقوق إلى جانب دراستها للموسيقى . وسبق لها أن أدارت مهرجان الموسيقى في دورتين متتاليتين، وهي معروفة بأنها مطربة "نخبوية"ولا تغني في الحفلات الخاصة، ومعظم حفلاتها في الدوائر الثقافية خارج تونس وسبق أن غنّت بلغات أجنبية .
ويصادف تسمية سنيا مبارك مع احتفال مهرجان قرطاج الدولي بمرور50 عاماً على تأسيسه في دورته هذا الصيف (شهر يوليو وأغسطس) ما يمثّل حدثاً، وقد تمّ في هذا السياق التعاقد مع شاكيرا وقد تسرّبت أخبار عن مفاوضات مع فيروز لتكون هي أيضاً ضيفة مهرجان قرطاج.
والجدير بالذكر أنها المرة الأولى تتولّى امراة إدارة مهرجان قرطاج الدولي الذي أسسه الشاذلي القليبي، الامين العام لجامعة الدول العربية سابقا والذي كان وزيراً للثقافة عندما انطلقت أول دورة للمهرجان.

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