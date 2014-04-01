عاصي الحلاني وجو رعد يغنيان للمشردين

شارك الفنان جو رعد في الحفل الخيري الذي نظّمته جمعية "بلسمات" التي تهتم برعاية المشردين في لبنان.

و قد اقيم الحفل في فندق "فورسيزون" في بيروت، وافتتحت الحفل المغنية لينا قباني ثم صعد المزين القادم إلى عالم الغناء حديثاً جو رعد على خشبة المسرح، وقدّم وصلة غنائية مع فرقة استعراضية محترفة، كما رافقته فرقته الموسيقية.

غنى جو أغنية الشهيرة "نظرة منك والسلام"، بالإضافة الى مجموعة من الأغنيات العربية جمعها جو في ميدلي، وختم الحفل الفنان عاصي الحلاني.

يذكر أنه كان بين الحضور الوزيرة ليلى الصلح، والسيد فؤاد مخزومي وحشد كبير من الصحافة و الاعلام في لبنان و العالم العربي.

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