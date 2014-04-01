"هرج ومرج" يحصد الخنجر الذهبي وعمر لطفي وصباح جزائري أفضل ممثلين

اختتم مهرجان مسقط السينمائي الدولي الثامن أعماله بفوز الفيلم المصري "هرج ومرج" للمخرجة نادين خان بجائزة "الخنجر الذهبي"، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وباختيار صباح جزائري أفضل ممثلة والمغربي عمر لطفي أفضل ممثل، بحضور وزير الإعلام العماني الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، ولفيف من صنّاع السينما، في وقت تمّ الإعلان عن عقد توأمة بين مهرجان مسقط السينمائي وعدد من مهرجانات السينما العربية والجمعيات المتخصّصة في السينما العربية.

وفي المسابقة ذاتها، حصل الفيلم المغربي "المغضوب عليهم"، للمخرج محسن البصري، على جائزة "الخنجر الفضي"، بينما فاز بالخنجر البرونزي الفيلم السوري "مريم"، للمخرج باسل الخطيب .

أمّا الجوائز النوعية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة فذهبت عن فئة أفضل تصوير إلى فرهاد محمود عن فيلم "مريم"، حيث نال جائزة "الخنجر الذهبي"، فيما حصلت الكاتبة المغربية نعيمة ريحان على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "المغضوب عليهم". ونالت الممثلة السورية صباح جزائري جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "مريم"، فيما حصل الفنان المغربي عمر لطفي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "المغضوب عليهم" .

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، حصل فيلم "بغداد ميسي" للمخرج سهيم عمر خليفة على جائزة "الخنجر الذهبي". وفاز فيلم "فردة شمال" للمخرجة سارة رزيق على جائزة "الخنجر الفضي"، بينما ذهبت جائزة "الخنجر البرونزي" لفيلم "طهور" للمخرج أنور الرزيقي .

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية، نال فيلم "العودة إلى مونلوك" للمخرج محمد زاوي جائزة "الخنجر الذهبي"، وحصل فيلم "ناجي العلي" للمخرج فائق جراده على جائزة "الخنجر الفضي"، أمّا جائزة "الخنجر البرونزي" فذهبت لفيلم "اوني" للمخرجة سالي أبو باشا .

ومنح مهرجان مسقط السينمائي في دورته الثامنة جائزة "الخنجر الذهبي" عن فئة أفضل فيلم أجنبي للفيلم التركي "زير"، بينما منح المهرجان جائزة أفضل سيناريو طويل مناصفة إلى كلٍّ من الكاتب نعيم نور عن فيلم "عيون الليل" والكاتب هيثم المسلمي عن فيلم "أجنحة الجنة"، فيما منح جائزة أفضل سيناريو قصير للكاتبة فاطمة بنت محمد المخينية عن فيلم "مرام" .

وفي مسابقة سينما المرأة، فازت المخرجة سالي أبو باشا بجائزة "الخنجر الذهبي" عن فيلم "كيف تراني"، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصّة للمخرج محمد عهد بن سوده عن فيلم "خلف الأبواب المغلقة".

ومنح اتحاد الفنانين العرب جائزتين خلال حفل ختام المهرجان، الأولى لفيلم "سلم" إلى دمشق للمخرج محمد ملص، والثانية للفيلم التسجيلي المحلي الواحات العمانيّة للمخرج خالد الحضري.

ونوّه مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب باختيار الاتحاد خلال مهرجان مسقط 12 فيلماً عمانياً لتكون نواة لأول مشروع توثيقي عماني باسم "سينما تك"، ومنها أفلام الكنز والسحب الكبير والبوم وخيال الظل وجار القمر .

كما كرم مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته الثامنة عدداً من المبدعين في مختلف المجالات السينمائية، وهم: الفنانة المصرية نبيلة عبيد والنجم الهندي ماموتي والفنان جميل عواد والفنان رضا الباهي والمخرج مال الله درويش ومدير الإنتاج قاسم السليمي، وقام راعي الحفل بتسليمهم دروع التكريم .

كذلك كرّم اتحاد الفنانين العرب الدكتور خالد بن عبد الرحيم الزدجالي رئيس مهرجان مسقط السينمائي .