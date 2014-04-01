أحمد السقا يتجاهل عز ويدافع عن باسم يوسف

حلّ الفنان أحمد السقا ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني مساء أمس في برنامج "الحكم"، الذي تعرضه شاشة MBC مصر، وقد بدا مرتاحاً، تلقائياً وشغوفاً بمعرفة حكم الجمهور عليه في نقاط عدة منها هل هو مغرور أم لا؟ لينصفه الجمهور الذي نفى عنه صفة الغرور.

كما طالبه الجمهور بتكرار تجربته مع الدراما، وأوضح السقا أنه كان يريد معرفة نتيجة هذا السؤال على وجه الخصوص لأنه كان يتوهّم أن السينما فقط هي التي تصنع نجماً فحسب.

تجاهل عز

وبسؤال وفاء الكيلاني عن أجدع الفنانين الذي تعامل معهم السقا سمّى كريم عبد العزيز وغيره من الأسماء، فيما تجاهل تماماً الحديث عن أحمد عز الذي شاركه مؤخراً في فيلم "المصلحة" وتربطهما صداقه شخصية وعائلية وطيدة، ويبدو أنه لم يذكر الاسم عمدا حتى لا تتطرق مقدمة البرنامج معه إلى قضيته مع زينة في إثبات نسب توأميها إليه.

الإيحاءات الجنسية

دافع السقا عن الإيحاءات الجنسية التي احتواها فيلمه "بابا" مع التونسية درة، موضحاً أنها ليست إيحاءات بقدر ما أحتوى العمل على مصطلحات علمية شديدة الوضوح، تتحدث عن الإنجاب وهو مشكلة بالتأكيد لا يستطيع أحد تجاهلها، وقال السقا إنّ هذا العمل ساهم في نشر التوعية حول العديد من القضايا الحساسة.

السقا اختار الفنان خالد النبوي بصفته أكثر الفنانين المصريين اللذين حققوا نجاحاً عالمياً، مشيراً إلى أن هذا الأخير استطاع أن يثبت نفسه بجدارة، وباختياره للنبوي يكون السقا قد نفى وجود أي خلافات بينهما.

باسم يوسف

وعلى الرغم من أن عدد من الأفلام الناجحة جمعت بين السقا ومنى زكي، إلا أن قطيعة فنية حدثت بينهما على مدى سبعة سنوات بررها السقا بالقول إنها ليست قطيعة، بل هي عدم وجود نص مناسب لهما.

كما دافع السقا عن الإعلامي الساخر باسم يوسف موضحاً أنه صديق شخصي له، وقال إنه لا يقصد التفرقة بين الشعب مثلما يتهمه البعض موضحاً انه يتمتع بخفة ظل كبيرة.

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