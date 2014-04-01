باسم يوسف أكثر شخصية عربية مؤثرة في العالم

تصدّر باسم يوسف، مُعدّ ومقدم "البرنامج" على قناة MBC مصر، قائمة "أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في العالم في قطاع الترفيه"، الصادرة عن مجلة "أرابيان بيزنس" المتخصصة. فيما حلّ مصطفى الآغا، مُعدّ ومقدّم برنامج "صدى الملاعب" على MBC1، في المركز الثاني على القائمة نفسها. وبتصدّرهما القائمة، تفوّق الزميلان الإعلاميان، يوسف والآغا، على 98 شخصية عربية مؤثرة ومعروفة على مستوى العالم في قطاع الترفيه، وتضم أسماء كبار الفنانين والموسيقيين والإعلاميين والممثلين والمخرجين وغيرهم. يُذكر أن باسم يوسف، الذي سبق وأن تم اختياره ضمن القائمة الصادرة عن مجلة "تايم" الأميركية في عام 2013 لـ "أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم"، هو طبيب متخصص في جراحة القلب، ويعمل كعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة القاهرة. وقد لمع نجمه في مجال الإعلام عندما قام بتصوير وتحميل حلقات برنامجه الأول "باسم يوسف شو B+" على الـ "يوتيوب" إبّان الثورة المصرية ضد الرئيس السابق حسني مبارك.. لتتوالى نجاحاته تباعاً إلى أن انضمّ أخيراً إلى قناة MBC مصر، حيث يقوم حالياً بإعداد وتقديم برنامجه السياسي/الفكاهي الناقد "البرنامج" الذي يلقى متابعة كبيرة في مصر والعالم العربي.

أما مصطفى الآغا، الذي وصفته مجلة "أرابيان بيزنس" بـ "أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين في العالم العربي" فيحظى بشعبية واسعة تنعكس عبر أكثر من مليوني "متتبّع"/"Follower" على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ابتدأ الآغا مسيرته المهنية في عام 1981 ككاتب، قبل أن يتحول إلى مجال التعليق والتقديم الرياضي باللغتين العربية والانكليزية. وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، انضم الآغا إلى "مجموعة MBC"، التي ما زال يعمل فيها اليوم كمعدّ ومقدّم لبرنامج "صدى الملاعب" على MBC1، فضلاً عن ترأسه لقسم الرياضة في القناة نفسها.