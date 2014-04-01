كلّ ما يجبّ أن تعرفيه عن مخاطر الذباب

إذا كانت الحشرات تصنّف بين ألدّ أعداء الإنسان وتسبّب الأمراض والأوبئة، فإن الذبابة تحتل لائحة الحشرات الخطرة لسهولة وسرعة انتقالها ضمن البيئة المنزليّة.

الاختصاصي في الصحّة العامة د.سامي عاصي يطلعك على الأمراض التي تسبّبها الذبابة وكيفيّة التخلّص منها.

تعتبر الذبابة من بين أخطر الحشرات، فهي واسعة الانتشار، وتسبّب أضراراً كبيرة لأنها تنقل الجراثيم بواسطة فمها وأرجلها، ويتفاقم هذا الخطر عندما تنقل هذه الجراثيم إلى الجروح المكشوفة، ما يضاعف من أخطار الالتهابات والتقرّحات، وكذلك عندما تحطّ على الأطعمة مصطحبة معها الميكروبات المختلفة...

ومن بين الأمراض التي تسبّبها: حمى "التيفوئيد" والسل والحمّى القلاعية والأمراض الوعائية والجلدية، من خلال لدغها الذي تنتج عنه التورمات والأوجاع والحكة المزعجة. ومن بين أذاها أيضاً، التسمّم الغذائي خصوصاً لدى الأطفال.

وتهاجم الذبابة الأماكن الدافئة والرطبة خصوصاً، حيث تنعدم النظافة، وتتكاثر فوق البراز والقيء وأكوام النفايات والبصاق والأطعمة المكشوفة، فهي تفضّل الأماكن الرطبة لتتغذى عليها وتنقلها إلى حيث تهاجم الإنسان في مختلف أعضاء جسمه، خصوصاً العيون والشفة. وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن لذبابة واحدة النفاذ إلى مصادر التلوّث مرات عدّة في اليوم، علماً أنها تنشط عند الصباح والمساء، فيما يقلّ نشاطها في أياّم الحر والبرد الشديدين.

لمكافحة الذبابة...

تشمل الخطوة الأولى في مكافحة الذبابة في النظافة، لذا:

- استعيني بمبيدات مكافحة الحشرات.

- تأكدي من عدم الإبقاء على الأطعمة مكشوفة.

- تخلّصي من بقايا الأطعمة بطريقة سريعة وآمنة.

- احرصي على إحكام إغلاق مستوعبات النفايات، تلافياً لئلا تشكّل ملاذاً لها.

- تأكّدي من تنظيف الأسطح بالمعقّمات.

- أغلقي نوافذ غرفك، وضعي ناموسيّة فوق سريرك.

- احرصي على التبضع من المحال التي تهتمّ بالنظافة العامة.

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