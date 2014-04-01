3 حبّات من التمر لحميتك

التمر ثمرة غنيّة بالفيتامينات والمعادن الأساسيّة، تزوّد مَن يتناولها بالطاقة، وتمتلك قيمة غذائية مرتفعة.

مركز Low Cal Diet Clinic يطلع قارئات "سيدتي نت" على فوائدها ودورها في الحميات المخفضة للوزن:

للتمر منافع كثيرة على صحّة الإنسان، أبرزها:

- التقليل من نسبة "الكوليسترول" في الدم ومنع الوقوع في فخّ البدانة لغناها بالألياف الغذائية.

- تضاد الالتهابات وأيّ نوع من أنواع العدوى وحتى النزف، لاحتوائها على مضادات الأكسدة من مادتَي "البولفنوليك" و"الفلافونويد".

- تأمين الفيتامين "أ" بصورة معتدلة، وهذا الأخير يُعرف بكونه من مضادات الأكسدة وضروريّ للرؤية.

- حماية الخلايا، وبالتالي الوقاية من سرطانات القولون والبروستات والصدر والرحم والرئتين والبنكرياس.

- السيطرة على دقات القلب وضغط الدم، وبالتالي الحماية من نوبات القلب وأمراضه، لأنها تزخر بـ "البوتاسيوم".

- تحقيق كمية هامّة من المعادن والنحاس والمغنزيوم. إنّ الكالسيوم عنصر أساسيّ في تكوين العظام والأسنان، كما أنّه ضروريّ للتقبّض العضلي وتخثّر الدم والدافع العصبي. ويستخدم الجسم المنغنيز كعامل مشارك للأنزيم المضادّ للأكسدة، فيما النحاس ضروريّ لإنتاج خلايا الدم الحمراء. أمّا المغنيسيوم، فهو أساسي لنمو العظام.

- الحظي بمستويات متساوية من مجموعة الفيتامين "ب" المعقّدة، فضلاً عن الفيتامين "كاي" والبيريدوكسين (الفيتامين بـ6) والنياسين وحمض "البانتوثنيك" و"الريبوفلافين". وتساعد هذه الفيتامينات على هضم الكربوهيدرات والبروتين والدهون. أما الفيتامين "كاي"، فهو ضروري لتخثّر الدم.

- المساعدة في النظام الغذائي الذي يرتكز على المأكولات القليلة الدسم والغنية بالمغذيات والتخفيف من إمكانية الإصابة بالأمراض المزمنة، علماً أنّه تحتوي كلّ حبة صغيرة من التمر على ما يوازي 20 سعرة حرارية. وكلّ حصّة من التمر يُسمح بتناولها (حوالى 60 سعرة حرارية)، أي تتألف من 3 حبات.ولذا، احرصي على مراقبة الكميّة، لأنّ التمر يحتوي على مقدار كبير من السكر، ويمكن للإفراط في تناوله أن يؤدي إلى كسب وزن زائد، تماماً كما هي الحال مع أيّ نوع آخر من الأطعمة.

شاهدي أيضاً:

كافحي فيروس "كورونا" الجديد