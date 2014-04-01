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نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم مطبخ عصري

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نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم مطبخ عصري نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم مطبخ عصري

يحتلّ المطبخ مساحةً هامّةً من المنزل.وبما أنّ البيوت الحديثة تفتقر إلى الفسحة، فلا يتوفر فيها غرفة للطعام، يُشكّل مكاناً لتناول الوجبات، ويُمكن أن يكون مفتوحاً على الصالون، ما يوجب أن يتّسم بالطابع الحديث والأنيق.
مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تطلعك على أبرز النصائح عند تصميم مطبخ عصريّ:

- احرصي على أن يكون تصميم مطبخك بسيطاً وعدد العناصر التي تؤثّثه محدّداً، بما فيها الخزائن التي تمتدّ من الأرض إلى السقف.
- استخدمي خامات الخشب الأبيض اللمّاع، من دون أن يكون هناك مانع من إدخال الرمادي عليه فيزيده عصريّة.
- احرصي على أن تتوسّط المطبخ طاولة ضخمة ثابتة (جزيرة)، يأتي ضمنها حوض الجلي والفرن، ويتدلّى من فوقها الشفّاط، لتتركي مساحة لثبيت الخزائن على جدار المطبخ. كما يُمكنك استخدام هذه الطاولة لإعداد الطعام.
- خصّصي جزءاً من هذه الطاولة لتناول الوجبات المعدّة.
- ثبّتي البراد بشكل مخفي، وراء باب من الخشب بنفس الخامات المستعملة في المطبخ.
- استعملي الإنارة بشكل صناعيّ، ودعي كرتين أو ثلاثة من "الستاينلس ستيل" تتدلّى مباشرة فوق الطاولة. ويُمكن أن تدخل الإنارة المخفيّة إلى السقف المستعار.
- استغلّي أحد الجدران لتثبيت بعض الرفوف التي تحمل كتب الطهو وبعض "الأكسسوارات".
- زيّني الطاولة ببعض أنواع النبات المستخدم في أثناء الطهو، كالحبق وإكليل الجبل والصعتر البري، نظراً إلى ما تُضيفه من جمال وروائح فواحّة إليه. كما يُمكنك استعمال النبات ذات الحجم الكبيرة في إحدى الزوايا، كالزيتون أو البرتقال.

ولكن تجنّبي:
- استعمال خشب السنديان المحفور والحديد المطروق (الفيرفورجيه) والمقابض المطليّة بالذهب.
- وضع ثريا في السقف.
- فرد سجّادة، لأنّ من المحبّذ إبراز البلاط الطبيعيّ ذي المقاسات الكبيرة.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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