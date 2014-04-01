' يونايتد ليس أمامه فرصة للعبور من بايرن ميونيخ '

يرى الألماني ماريو باسلر صاحب هدف بايرن ميونيخ في مانشستر يونايتد بنهائي 1999 الشهير أن الشياطين الحمر ليس أمامهم فرصة للعبور من بايرن ميونيخ.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال باسلر للموقع الرسمي للدوري الألماني "الكثير سيتوقف على الحالة الفنية للفريقين ولكنني لا أعتقد أن بايرن ميونيخ سيخسر أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف "كل فريق وصل إلى دور الثمانية خطير ولكن بايرن هم المرشحون الأقوى بالنسبة لي، المباراة بين ناديين عظيمين ولكن أعتقد أن النتيجة ستكون في صالح بايرن ميونيخ وأنا أتوقع أن يفوزوا".

ويدافع بايرن ميونيخ عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي على حساب مواطنه دورتموند فيما يأمل يونايتد في استكمال مسيرته بدوري الأبطال بعد فقدان الفرصة في الفوز بأي بطولة أخرى هذا الموسم.