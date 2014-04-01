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فالكاو: أراهن على فوز أتليتكو مدريد بالليجا

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فالكاو: أراهن على فوز أتليتكو مدريد بالليجا فالكاو: أراهن على فوز أتليتكو مدريد بالليجا

مدريد، (إفي): راهن الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، يوم الثلاثاء على فوز فريقه السابق أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وأوضح فالكاو: "أنا أراهن على فوز أتلتيكو بالليجا"، مبينا أن لديه إمكانية للتويج باللقب أكثر من منافسيه برشلونة وريال مدريد، اللذين يتفوق عليهما في الترتيب.

كما أعرب الكولومبي، الذي يتعافى في مدريد من إصابة تمزق بالرباط الصليبي الداخلي للركبة اليسرى تعرض لها في 22 يناير الماضي، عن دهشته إزاء أداء لاعبي أتلتيكو خلال الموسم الكروي الحالي وقدرتهم على المنافسة مع فرق "تتمتع بميزانية أعلى".

وأضاف فالكاو أن أتلتيكو لم يكن بمقدوره في السابق أن ينافس ويكون ندا لهذه الأندية.

وفيما يتعلق بتعافيه، أشار فالكاو إلى أن حالته تتحسن بنحو جيد "وكل يوم أشعر بأنني أفضل من السابق، فأنا أخضع لتدريبات أكثر وسعيد بالنتائج التي تتحقق".

وأكد أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع موناكو لينفي صحة التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيله عن موناكو وانضمامه إلى ناد آخر في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وتجنب فالكاو الإشارة إلى إمكانية عودته للعب مجددا خلال بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، مبينا أن أمامه الكثير للتعافي بشكل كامل من الإصابة.

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