كافاني يلمح لإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان

ألمح الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان لإمكانية الرحيل عن فريقه الصيف المقبل بعد أن أشار أن الأمور في ناديه لم تجر بالشكل المطلوب.

وأجاب كافاني لجريدة (ليكيب) عن بقائه الموسم المقبل في فريقه "سنرى هذا الأمر في نهاية الموسم ولكن علينا الآن أن ننهيه، أنا في باريس سان جيرمان ولكن هناك بعض الأشياء المحددة يجب التحدث فيها".

وأضاف "هناك بعض الأمور كان يجب إتمامها بشكل مختلف، تشيلسي كان مهتما بي الموسم الماضي ولكن باريس سان جيرمان رغبة قوية في ضمي لمشروعهم وعندما ترى هذا الاهتمام فهو إثبات جيد على أنهم يريدونني".

يذكر أن كافاني قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادما من نابولي مقابل ما يقارب 60 مليون يورو.