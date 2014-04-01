كورتوا: أتليتكو مدريد في نفس مستوى برشلونة

يرى البلجيكي ثيبوا كورتوا حارس فريق أتليتكو مدريد الإسباني أن ناديه في نفس مستوى برشلونة وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال كورتوا لصحيفة ماركا "لقد أظهرنا هذا الموسم أننا في نفس مستوى برشلونة، مباراة قوية تنتظرنا ولكننا سنكون مستعدين".

وأضاف "نريد تحقيق الفوز ولكن التعادل أو حتى الخسارة 2-1 سيكون أمر جيد بالنسبة لنا، نتيجة كهذه ستبقينا في البطولة، ولكن بالطبع الفوز خارج الملعب سيكون السيناريو المثالي".

يذكر أن أتليتكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة أقرب ملاحقيه وذلك قبل نهاية الدوري بـ7 جولات.