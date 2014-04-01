"الأطباء" تنتقد اعتداء أهالى مريض على طبيب بمستشفى المنصورة الدولى

قالت نقابة الأطباء إن مرافقين لأحد الحالات بمستشفى المنصورة الدولى، قاموا بالاعتداء على الدكتور حاتم محمد عبد الحق، طبيب مقيم طوارئ بالمستشفى، فى الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، وذلك عقب مشادة بينهم.

وأكدت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها اليوم، أنها أجرت اتصالاً بالطبيب المعتدى عليه للاطمئنان عليه، كما قامت بالاتصال بمدير مستشفى المنصورة الدولى لعمل محضر باسم المنشأة للحفاظ على حقوق الطبيب، وقام المعتدون على الدكتور حاتم محمد عبد الحق بعمل محضر مماثل.

وقالت النقابة إن الشرطة حاولت اصطحاب الطبيب إلى قسم الشرطة مكبلا بالكلابشات، على الرغم من إصابته باشتباه فى ارتجاج بالمخ، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية لمتابعة الواقعة.

فيما قالت نقابة الأطباء إن عدداً من الممرضات فى مستشفى التحرير العام إمبابة المركزى، انضموا اليوم ﻹضراب اﻷطباء، واعتصموا اعتراضا على سوء أحوال المنظومة الصحية.

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