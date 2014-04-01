أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأطباء" تنتقد اعتداء أهالى مريض على طبيب بمستشفى المنصورة الدولى

Google+ Print
"الأطباء" تنتقد اعتداء أهالى مريض على طبيب بمستشفى المنصورة الدولى "الأطباء" تنتقد اعتداء أهالى مريض على طبيب بمستشفى المنصورة الدولى

قالت نقابة الأطباء إن مرافقين لأحد الحالات بمستشفى المنصورة الدولى، قاموا بالاعتداء على الدكتور حاتم محمد عبد الحق، طبيب مقيم طوارئ بالمستشفى، فى الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، وذلك عقب مشادة بينهم.

وأكدت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها اليوم، أنها أجرت اتصالاً بالطبيب المعتدى عليه للاطمئنان عليه، كما قامت بالاتصال بمدير مستشفى المنصورة الدولى لعمل محضر باسم المنشأة للحفاظ على حقوق الطبيب، وقام المعتدون على الدكتور حاتم محمد عبد الحق بعمل محضر مماثل.

وقالت النقابة إن الشرطة حاولت اصطحاب الطبيب إلى قسم الشرطة مكبلا بالكلابشات، على الرغم من إصابته باشتباه فى ارتجاج بالمخ، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية لمتابعة الواقعة.

فيما قالت نقابة الأطباء إن عدداً من الممرضات فى مستشفى التحرير العام إمبابة المركزى، انضموا اليوم ﻹضراب اﻷطباء، واعتصموا اعتراضا على سوء أحوال المنظومة الصحية.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365