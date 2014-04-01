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مصر ترحب بقرار بريطانيا بإجراء تحقيقات حول تورط الإخوان فى أعمال عنف

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مصر ترحب بقرار بريطانيا بإجراء تحقيقات حول تورط الإخوان فى أعمال عنف مصر ترحب بقرار بريطانيا بإجراء تحقيقات حول تورط الإخوان فى أعمال عنف

رحبت بقرار بريطانيا البدء فى إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذى تقوم به جماعة الإخوان المسلمين، انطلاقاً من الأراضى البريطانية، ومدى ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين بأعمال العنف والتطرف.

وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطى، عن أمله فى أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين.

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