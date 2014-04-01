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الخارجية تدعو مواطني الدولة لعدم السفر إلى تايلاند

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الخارجية تدعو مواطني الدولة لعدم السفر إلى تايلاند الخارجية تدعو مواطني الدولة لعدم السفر إلى تايلاند

تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة مجدداً إلى عدم السفر إلى مملكة تايلاند في الوقت الحاضر إلا للضرورة القصوى، نظراً لتوتر الأوضاع السياسية فيها.

صرح بذلك عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية مضيفاً أن هذا التحذير يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وسلامة مواطني الدولة في الخارج.
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> وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن الوزارة تتابع تطورات الأحداث بصفة مستمرة وقد أنشأت وبالتنسيق مع سفارة الدولة في تايلاند غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين المتواجدين فيها، وطلب من مواطني الدولة في تايلاند تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات والتواصل مع سفارة الدولة في تايلاند في حال الحاجة الى أي مساعدة على الأرقام التالية 006624024000 0066871108785 أو إدارة العمليات 024449600.

وأكد وكيل وزارة الخارجية أن الوزارة على اتصال ومتابعة مستمرة مع سفارة الدولة في تايلاند وذلك للاطمئنان على مواطني الدولة بمملكة تايلاند.

كما طلب من المواطنين ضرورة الالتزام التام بهذا التحذير إلى حين صدور إشعار آخر من وزارة الخارجية وأخذ الحيطة والحذر في حال سفرهم لخارج الدولة والاطلاع على إرشادات ونصائح السفر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وأهمية التسجيل في خدمة تواجدي المخصصة لمواطني الدولة.
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