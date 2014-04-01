قرعة الكونفدرالية تضع الأهلي في مواجهة الدفاع الحسني المغربي

وضعت قرعة الكأس الكونفدرالية الإفريقية فريق الأهلي المصري في مواجهة الدفاع الحسني المغربي في دور الـ16 الثاني من البطولة.

وانتقل الأهلي للعب في الكونفدرالية بعد توديع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16 على يد أهلي بنغازي الليبي، ليصبح الممثل المصري الوحيد في البطولة بعد خروج الإسماعيلي ووادي دجلة.

هذا الدور يشارك فيه الفرق الثماني التي تأهلت من دور الـ16 في الكونفدرالية، مع ثمانية فرق أقصيت من دوري الأبطال.

وأقيمت القرعة صباح الثلاثاء في مقر الكاف بالقاهرة.

تقام مباراة الذهاب أحد أيام 18، 19، 20 أبريل الجاري في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

ويصعد الفائز إلى دور المجموعات من البطولة التي لم يسبق لأي ناد مصري وأن توج بلقبها.