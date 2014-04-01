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مواجهة صعبة لفلافيو وجيلبرتو في الكونفدرالية.. ومهمة سهلة لتونس

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مواجهة صعبة لفلافيو وجيلبرتو في الكونفدرالية.. ومهمة سهلة لتونس مواجهة صعبة لفلافيو وجيلبرتو في الكونفدرالية.. ومهمة سهلة لتونس

أوقعت قرعة دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية التي أقيمت يوم الثلاثاء بترو أتليتكو الذي يضم ثنائي الأهلي الأنجولي السابق أمادو فلافيو وجيلبرتو في مواجهة صعبة أمام القطن الكاميروني.

هذا الدور يشارك فيه الفرق الثماني التي تأهلت من دور الـ16 في الكونفدرالية، مع ثمانية فرق أقصيت من دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت القرعة يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مواجهة الأهلي للدفاع الحسني الجديدي المغربي.

بترو أتليتكو الذي يضم اثنين من أبرز محترفي الأهلي على مر تاريخه فلافيو وجيلبرتو وقعا في مواجهة القطن الكاميروني، بعدما تأهلا على حساب الإسماعيلي.

فيما كانت القرعة أسهل نسبيا للفرق التونسية المشاركة.

حيث أوقعت القرعة النجم الساحلي في مواجهة حوريا كوناكري الغيني، والبنزرتي في مواجهة نكانا الزامبي الذي ودع دوري الأبطال على يد الزمالك.

وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي:

سيو سبورت الإيفواري VS باييلسا يونايتد النيجيري

ريال باماكو المالي VS دجوليبا المالي

ليوبار الكونجولي VS ميدياما الغاني

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي VS أسيك ميموزا الإيفواري

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فيديو اليوم السابع