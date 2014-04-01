أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب برشلونة: شاهدت لقطة بوسكيتس وبيبي 800 مرة

Google+ Print
مدرب برشلونة: شاهدت لقطة بوسكيتس وبيبي 800 مرة مدرب برشلونة: شاهدت لقطة بوسكيتس وبيبي 800 مرة

قال جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة أنه شاهد لقطة دهس لاعبه سيرجيو بوسكيتس لرأس بيبي مدافع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو لحوالي 800 مرة للتأكد منها.

وأثير جدل حول لقطة للاعب وسط برشلونة وهو يدهس رأس بيبي أثناء سقوطه على الأرض.

ولكن بوسكيتس نفى أن يكون قد دهس رأي مدافع ريال مدريد، واصفا اللقطة بـ"الهراء".

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "شاهدت لقطة بوسكيتس وبيبي ما بين 750 إلى 800 مرة، ولكني لن أقول شيئا عنها، حتى لو كنت أريد".

وتابع تاتا "الانتصارات أصبحت مادة للحديث عن الحكام، أنا لست الشخص الذي يحدد كيف يجب أن تكون المواضيع التي يتحدث فيها الناس، ولكني على التركيز في كرة القدم بعيدا عن أي جدال".

وواجه برشلونة اتهامات بمجاملة الحكام عقب الفوز على ريال مدريد 4-3 في الكلاسيكو، ومن بعده إسبانيول 1-0 في الليجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك