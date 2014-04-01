مدرب برشلونة: شاهدت لقطة بوسكيتس وبيبي 800 مرة

قال جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة أنه شاهد لقطة دهس لاعبه سيرجيو بوسكيتس لرأس بيبي مدافع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو لحوالي 800 مرة للتأكد منها.

وأثير جدل حول لقطة للاعب وسط برشلونة وهو يدهس رأس بيبي أثناء سقوطه على الأرض.

ولكن بوسكيتس نفى أن يكون قد دهس رأي مدافع ريال مدريد، واصفا اللقطة بـ"الهراء".

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "شاهدت لقطة بوسكيتس وبيبي ما بين 750 إلى 800 مرة، ولكني لن أقول شيئا عنها، حتى لو كنت أريد".

وتابع تاتا "الانتصارات أصبحت مادة للحديث عن الحكام، أنا لست الشخص الذي يحدد كيف يجب أن تكون المواضيع التي يتحدث فيها الناس، ولكني مصر على التركيز في كرة القدم بعيدا عن أي جدال".

وواجه برشلونة اتهامات بمجاملة الحكام عقب الفوز على ريال مدريد 4-3 في الكلاسيكو، ومن بعده إسبانيول 1-0 في الليجا.