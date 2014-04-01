الدميري: هيئة موانيء البحر الأحمر تطرح مشروعات جديدة بمينائي بورتوفيق والأدبية

أعلن الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل عن قيام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طرح فرص إستثمارات جديدة بنظامB.O.T لجميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية ، حيث قامت الأسبوع الماضي بطرح مزايدتين عالميتين بكل من مينائى الطور وسفاجا وإستكمالاً لذلك قامت أيضاً اليوم بطرح حزمة جديدة من المشروعات بمينائى بورتوفيق والأدبية بهدف تنشيط فرص الإستثمارات بموانئ الهيئة .

أمد دكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل ان ما يتم طرحه من مشروعات فى الموانئ المصرية بانه فى اطار تطوير منظومة الموانئ بجمهورية مصر العربية وزيادة التنافسية بها على المستوى الدولى

مضيفا بانه تم طرح انشاء و تشغيل محطة بضائع عامة جديدة بميناء بورتوفيق بمحافظة السويس بهدف توفير استثمارات وفتح فرص عمل جديدة بتلك المنطقة بالاضافة لخدمة منظومة التجارة و التوزيع .

كما تم طرح انشاء وتشغيل محطة للغلال والاقماح تشمل صوامع و ساحات تخزين بهدف دعم منظومة التموين فى مصر وتوفير طرق تخزينية جديدية لضمان جودة ما يتم تخزينه من غلال وكذا توفير ساحات تخزينية اضافية للغلال و الاقماح فى الموانئ الرئيسية استكمالا لمنظومة تأمين الغذاء للمواطنين و تحسين قيمة المنظومة اللوجيستية للتموين فى مصر .

أشار رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر أن المشروع الأول هو إنشاء محطة ، وتشغيل وإدارة محطة صب جاف للغلال ومناطق التخزين الإستراتيجى بميناء الادبية حيث سيتم إنشاء المحطة على مساحة 250 ألف متر و بأطوال أرصفة تبلغ 250 متر طولى وغاطس يبلغ 14 متر لإستيعاب سفن الغلال حتى 65 الف طن والهدف من المشروع هو زيادة المخزون الاستراتيجى من الأقماح ، نظرا لعدم وجود صوامع إلا فى ميناء سفاجا والذى يبعد 400 كيلو عن ميناء الأدبية ، وميناء دمياط الذى يبعد 220 كيلو عن ميناء الأدبية ، وكذلك تفعيل التوجه الخاص بزيادة الصوامع داخل البلاد لتوفير المخزون الإستراتيجى من الاقماح والغلال الاخرى ( ذرة – فول صويا ) للشركات العامة وشركات القطاع الخاص ومن المقرر أن تكون الطاقة الإستيعابية المتوقعة 2.5 مليون طن سنويا كما أنه سيوفر 700 فرص للعمل أثناء الإنشاء و1500 بعد الإنتهاء من الإنشاءات المقررة .

وأضاف رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر أن ثانى المشروعات يتمثل فى محطة بضائع عامة بميناء بورتوفيق يتم فيها إنشاء محطة بضائع عامة متعددة الأغراض بمساحة 50000 م2 ويهدف المشروع إلى إنشاء أرصفة ميناء بورتوفيق لتصبح ذات غاطس مناسب قادر على إستيعاب سفن البضائع العامة المتوسطة حيث يبلغ غاطس الرصيف المزمع إنشاؤه 10 متر لتقليل التكلفة وزمن الإنتظار للسفن بميناء الأدبية من خلال تخفيف العبء على الميناء وذلك بتطوير أرصفة البضائع

العامة بميناء بورتوفيق وسيتم إنشاء المحطة بإستغلال المنطقة الضحلة فى مدخل ميناء بورتوفيق الذى سيتم تخصيصه للركاب واليخوت وبأطوال أرصفة 750 متر على مرحلتين وغاطس يبلغ 10 متر – وسيؤدى المشروع إلى زيادة حجم حركة السفن بالميناء لتحقق إحتياجات التجارة والعمل على جذب سفن البضائع العامة وذلك بتطوير البنية الأساسية وإعادة تخطيط المساحة الأرضية لخدمة الحركة التجارية والتطورات الاقتصادية المستقبلية وسوف تكون الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمحطة 1.5 مليون طن سنويا كما ستوفر 500 فرص العمل أثناء الإنشاء و 2000 بعد الإنشاء .

وصرح محمود جمال الدين مستشار الوزير للاستثمار و تطوير الاعمال انه تم طرح المشروعات سابقة الذكر فى اطار خطة الطرح الاستثمارية والتى التزمت بها وزارة النقل باجمالى استثمارات 750 مليون جنية للمشروعين و توفير حوالى 5000 فرصة عمل اثناء مراحل الانشاء و بعد الانتهاء من الانشاءات المقررة .