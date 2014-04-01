دهون الطبيعة تخلصك من مشاكل البشرة

لم تعد مشاكل البشرة تقتصر على فترات تغيير الفصول فحسب. فالعوامل البيئية والمنتجات الكيميائية جعلت من ظهور الحبوب والبثور وغيرها من مشاكل البشرة أمراً دائماً لا يرتبط بموسم أو وقت معين.

وكما تقدم فواكه وخُضر الطبيعة التغذية والترطيب الكامل للبشرة، كذلك تقوم دهون الطبيعة بتخليص البشرة من بعض مشاكلها الدائمة. فالزبدة الصفراء وزيت جوز الهند وزيت الزيتون موادّ قادرة على التقليل من مشاكل بشرتك بنسبة كبيرة، وكلّ ما عليك فعله هو المداومة على هذه الأقنعة والاستمرار في وضعها:

زيت اللوز لإزالة الكلف والنمش

المكوّنات:

1. نصف ملعقة صغيرة من الكبريت المطحون.

2. ملعقة من زيت اللوز المر.

3. ملعقتان من الحليب.

4. ملعقة من العسل.

الطريقة:

1. اخلطي الكبريت مع زيت اللوز والحليب.

2. ضعي الخليط على بشرتك لمدة ثلث ساعة.

3. بعد الانتهاء، قومي بغسل وجهك، ثمّ دلّكيه بالعسل.

4. يمكنك حفظ باقي المزيج في الثلاجة لمدّة يومين فقط.

5. كرّري تطبيق هذا القناع يومياً حتى تختفي البثور والنمش من على بشرتك.

زيت الزيتون لتغذية الوجه

المكونات:

1. فنجان من زيت الزيتون.

2. نصف فنجان من خلّ التفاح.

3. نصف فنجان من الماء.

الطريقة:

امزجي المكونات سويّاً، ثمّ قومي بفردها على بشرة نظيفة، يومياً، قبل النوم.

*يعتبر هذا المزيج بمثابة مرطّب ليليّ طبيعي ومغذٍّ للبشرة، وستجدين بعد استعماله مباشرة بأنّ بشرتك أصبحت أكثر نعومة وليونة.

الزبدة لعلاج جفاف الوجه

إذا كنت تشعرين بجفاف وجهك، يمكنك الاستعانة بالزبدة في أبسط قناع لها. كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغيرة من الزبدة مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم ادهني وجهك ورقبتك بالمزيج لمدة ربع ساعة.

كرّري تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً حتى تشعري بتحسن في ملمس بشرتك ونعومتها.

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