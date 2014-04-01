مدير أمن المطار: تشديد الإجراءات الأمنية بالمطار تسبب في تكدس مروري

أكد اللواء علاء الدين، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن المطار ، علي أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بالطرق المؤدية إلى مطار القاهرة ، وداخل ساحات إنتظار السيارات ، بالمطار ومبان الركاب والشركات العاملة بالمطار.

> جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الثلاثاء ، بعد أن شهدت الطرق المؤدية لمطار القاهرة الدولي صباح اليوم ، زحاما وتكدسا شديدا للسيارات ، إمتد لعدة كيلومترات ، بسبب إجراءات التفتيش المشددة ، والتي أدت لتأخر بعض الركاب علي رحلات الطيران.

> وأضاف ، أنه تم تطبيق هذه الإجراءات ، منذ مساء أمس الأثنين ، في ضوء الخطط الأمنية ، لمنع حدوث أي أعمال إرهابية، موضحا أنه حدث تكدس مروي بالطرق ، ولكن إجراءات التأمين وسلامة الركاب ، والمنشأت والمطار ، أهم من أي شيء خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهدها البلاد ، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ، بضرورة تشديد الإجراءات والحفاظ علي سلامة الركاب والمنشأت ، في ضوء الخطط الأمنية المتفق عليها ، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية ووزارة الطيران .

> وأشار الى أنه تم تفتيش كل سيارة دخلت المطار ، وسوف نستمر في تلك الإجراءات خلال الفترات القادمة ، بالاضافة الي مراجعة كافة الأشخاص المترددين علي المطار الذي يعد المرفق الحيوي الأول للنقل الجوي ، موضحا أنه تم زيادة أعداد الأكمنة الأمنية ، في مداخل ومخارج مبان الركاب ، وكذلك في الطرق العكسية للتعامل فورا مع أي حالة أمنية قد تحدث داخل ساحة المطار .

> وأكد مدير الأمن في تصريحاته ، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المعلوماتية ، لتامين المطار والإستفادة بكل معلومة لديها ، خاصة بنشاط الجماعات الإرهابية ، وقمنا بإستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات ، وتوسيع دائرة الإشتباه ، وإستخدام الكلاب البوليسية المدربة ، في فحص السيارات داخل ساحات الإنتظار ، وتامين مناطق الخدمات ، مشيرا إلى أن مباحث المطار تقوم حاليا بفحص بيانات كافة الأشخاص المترددين ، علي المطار خلال الفترات الحالية ، وضبط المخالف منهم أو الهارب من تنفيذ أحكام .

> أ ش أ