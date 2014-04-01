إصابة معاون مباحث بالقليوبية أثناء محاولة تهريب مسجل خطر‎

أصيب ضابط شرطه بطوخ بإصابات خطيرة بالرأس والجسد اثر قيام مواطنين بالاعتداء عليه وعلى قوات الشرطة بزجاجات المياه الغازية الفارغة والطوب والحجارة ، كما أحدثوا تلفيات في سيارتين تابعة لمركز الشرطة في محاولة لتهريب مسجل خطر بعد القبض عليه.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وتم نقل الضابط المصاب إلى مسشتفى طوخ لإسعافه وألقت القبض على 7 من المتهمين بالإضافه إلى المتهم الأساسى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد حسام الحسينى مفتش مباحث شمال القليوبية إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز طوخ بإصابة النقيب احمد النادى معاون مباحث المركز تعدى عليه مواطنين اثناء القبض على احد المتهمين الهاربين من تنفيذ عدة أحكام بقرية المنزله بطوخ.

انتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعميد اسامه عايش رئيس المباحث وقوات الامن وتبين انه أثناء قيام الضابط المصاب وقوة مرافقه له بالقبض على احد المتهمين فى عدة قضايا وصادر ضده أحكام غيابية قام أهليته وأقاربه بالتجمع ورشق سيارات الشرطه بالحجارة وزجاجات المياه الغازيه الفارغة لتهريب المتهم ، فأصيب ضابط الشرطه بجرح قطعى بالرأس وكذا إصابات بأنحاء الجسد ، كما أحدثوا تلفيات بسيارتين للشرطة وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وتم القاء القبض على 7 متهمين من الاهالى بالاضافه الى المتهم الاساسى ويدعى طارق سليمان غانم وتبين انه هارب من 4 أحكام غيابيه في قضايا مختلفة وتولت النيابة التحقيق.