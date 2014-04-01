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بالصور .. استمرار توافد المواطنين لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة بالأقصر

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بالصور .. استمرار توافد المواطنين لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة بالأقصر بالصور .. استمرار توافد المواطنين لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة بالأقصر

توافد المواطنين لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة بالأقصر

واصلت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر لليوم الثاني على التوالي استقبال المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، ولوحظ زيادة إقبال المواطنين اليوم مقارنة بأمس.

وتواجد عدد من أعضاء حملتى مستقبل وطن وكمل جميلك بالمحافظة لمساعدة المواطنين فى تحرير التوكيلات للمشير السيسى، وفى الوقت نفسه تواجد عدد من حملة واحد مننا داخل مكاتب الشهر العقارى لجمع توكيلات للمرشح حمدين صباحى.

وكان جمال عبد العزيز، رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر،قد قال في تصريح له مساء أمس ان اليوم الأول لفتح باب التوكيلات لتأييد مرشحي الرئاسة اسفر عن تحرير ما يقرب من 250 توكيل، موضحا ان نسبة التوكيلات التى تم تحريرها لتأييد المشير بلغت 90% من اجمالي عدد التوكيلات.

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