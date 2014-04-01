بالصور.. تأخير مكتب شهر عقارى المنشية عن توثيق التوكيلات للإنتخابات الرئاسية

إقبال جماهيرى ملحوظ فى ثانى أيام فتح باب توثيق توكيلات الشهر العقارى لخوض إنتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تجمهر المئات من السكندريين داخل الشهر العقارى لاستكمال التوكيلات، وذلك وسط حالة من الغضب والسخط على الموظفين القائمين بالعمل.

أكد أحد المواطنين أن الموظفين قاموا بكتابة أسم المشير عبد الفتاح السيسى فى التوكيل بطريقة مختصرة مما يعد خطًأ، فكان يجب كتباته عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، كما قال المواطنين أن الموظفين تأخروا عن عمل التوكيلات بسبب عطل فى الجهاز الإلكترونى الذى يقوم بالتوثيق، وتم إبلاغ قسم شرطة المنشية بالواقعة وقام مأمور القسم بإستدعاء مديرى الشهر العقارى فى ديوان عام القسم وهناك قال الموظفين أن سبب التأخير بسبب عطل الجهاز وعدم وجود عدد كافى من الموظفين للقيام بهذا القدر الكبير من العمل، وقد قام أحد المديرين بالتحدث إلى وكيل وزارة شئون الشهر العقارى بالإسكندرية أحمد حسين والذى أكد للمدير أنه سيتم دعم مكتب المنشية بعدد زيادة فى الموظفين لسد حاجاتهم.

وقد أنتظم بعد ذلك العمل داخل الشهر العقارى ومن الملاحظ عدم وجود أنصار حمدين صباحى داخل أى شهر عقارى بمحافظة الإسكندرية حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.