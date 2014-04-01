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الفلاحين: النقابات الفرعية تحشد بالمحافظات لسرعة الانتهاء من توكيلات السيسي

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الفلاحين: النقابات الفرعية تحشد بالمحافظات لسرعة الانتهاء من توكيلات السيسي الفلاحين: النقابات الفرعية تحشد بالمحافظات لسرعة الانتهاء من توكيلات السيسي

أسامة الجحش

قال  أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، ورئيس المجلس العربى للفلاحين والمزارعين العرب أن مجلس إنشاء غرفة عمليات بمقر النقابة لمتابعة قيام النقابات الفرعية بجميع المحافظات بحشد الفلاحين لسرعة الإنتهاء من عمل 100 ألف توكيل للمشير عبد الفتاح ، من جميع محافظات خلال هذا الأسبوع كما وعد المجلس في تصريحات سابقة له.

وأضاف أسامة الجحش اليوم الثلاثاء، أن أمس الأثنين، كان اليوم الأول للفلاحين لعمل التوكيلات، حيث قام النقباء الفرعيين، بحشد الفلاحين والتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري، لسرعة الإنتهاء من التوكيلات قبل نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن ماكتب الشهر العقاري شهدت زحامًا في اليوم الأول حيث تزاحم الفلاحين أمام المكاتب بعدد من المحافظات.

وأوضح أحمد عبد الرحيم المستشار القانوني للنقابة، أن أعضاء النقابة في المحافظات رصدوا بعض السلبيات من موظفي الشهر العقاري بعد علمهم ان التوكيلات التي يطلبها الفلاحين هي من أجل ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، حيث قام البعض من أنصار جماعة الإخوان وانصارهم العاملين في بعض مكاتب الشهر العقاري، ببطئ إجراءات العمل في بعض الأماكن ذات العمل اليدوي، وتعطيل الماكينات في بعض الأماكن المميكنة.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت النقابة في وقت سابق، بأنه تم التنسيق مع النقابات الفرعية فى 27 محافظة لجمع 100 ألف توكيل للمشير عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الجارى لدعمه فى انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى استعداد النقابات الفرعية للمشاركة فى حملة دعم وتأييد المشير عبد الفتاح السيسى.

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