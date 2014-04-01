وصول الإسماعيلي ووادي دجلة على متن طائرة واحدة بعد الخروج من الكونفدرالية

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء فريقي الاسماعيلي ووادي دجلة قادمين من اثيوبيا عقب الخروج من كأس الكونفدرالية الافريقية، و قامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصل الفريقين وخروجهما من المطار .

> ذكر مصدر أمني بالمطار أن بعثة فريق الاسماعيلي وصلت انجولا عبر اديس ابابا وتضم 28 لاعبا واداريا برئاسة محمد ابراهيم عبد الرحمن وبذلك بعد الخسارة من فريق بترو اتليتكو الانجولي وبذلك يكون خرج الفريق الاسماعيلي من بطولة الكونفدرالية .

> أضاف ان فريق وداي دجلة وصل هو الاخر من مالي عبر اثيوبيا علي نفس الرحلة وبعثته تضم 35 لاعبا واداريا برئاسة توفيق صالح , وذلك بعد تلقي هزيمة من فريق ديجوليبا المالي ليخرج هو الاخر من نفس البطولة .