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محافظ القاهرة : التوسع في زيادة الرقعة الخضراء للإرتقاء بوجه العاصمة الحضاري

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محافظ القاهرة : التوسع في زيادة الرقعة الخضراء للإرتقاء بوجه العاصمة الحضاري محافظ القاهرة : التوسع في زيادة الرقعة الخضراء للإرتقاء بوجه العاصمة الحضاري

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد ، محافظ القاهرة ، رؤساء الأحياء بأهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإقتصادية ، لتطوير وتجميل محافظة القاهرة ، وإستغلال المساحات المتاحة ، لإنشاء الحدائق والمساحات الخضراء وزرع الأشجار ، مع الإهتمام بما هو قائم فعليا لتكون متنفس لسكانها.
> جاء ذلك بمناسبة قيام حي المعادي ، بإقامة حديقة بالجزيرة الوسطى بشارع الزهراء الرئيسي ، على ثلاث مراحل بالتعاون مع المجتمع المدني تم الإنتهاء من المرحلة الأولى ، بتكلفة قدرها 150 ألف جنيه ، بمشاركة إحدى شركات السيارات ، والمرحلة الثانية بتكلفة قدرها 250 ألف جنيه ، بمشاركة إحدى شركات الإتصالات ، ويتم حاليا العمل في المرحلة الثالثة بمشاركة إحدى جمعيات المجتمع المدني ووزارة البيئة، مما يعكس تضافر مجهودات والمجتمع المدني.
> وأشار إبراهيم صابر ، رئيس حي المعادي ، إلى أهمية تطوير شارع الزهراء ، كمحور هام للربط بين الطريق الدائري ، وطريق الأوتوستراد ، مما يساهم في سيولة الحركة المرورية ، وتيسير حركة التنقل على المواطنين من وإلى حي المعادي.
> أ ش أ

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