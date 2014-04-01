بالصور .. إقبال متوسط بمكاتب الشهر العقاري بالغردقة‎

شهد مكتب الشهر العقاري بضواحي الغردقة بمنطقة حفر الباطن ، في اليوم الثاني ، لبدء تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة إقبالا متوسطا من المواطنين لتحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية حيث انتظم العمل بالمكتب منذ التاسعة صباحا.

وأكد علي حسين مدير المكتب ان المكتب يحتوي علي جهازين لتحرير التوكيلات ولا يستغرق تحرير التوكيل أكثر من دقيقة الي دقيقتين ويتم الحصول علي نسخة من التوكيل ومنح المواطن نسخة اخرى.

وأضاف حسين انه تم تحرير نحو150 توكيلا للمشير عبدالفتاح السيسي السيسي و5 توكيلات لحمدين صباحي وتواجد داخل الشهر العقاري عدد من الشباب من حملة “مستقبل وطن” وحركة “تمرد” لجمع التوكيلات من المواطنين.

وانتظم العمل في تحرير التوكيلات بمكتب الغردقة الرئيسي وذلك بعد تركيب الأجهزة الخاصة بتحرير التوكيلات بعد تعطلها في اليوم الاول.