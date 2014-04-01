منع سفر راكبة مصرية لدبي وترحيل 3 يمنيين بالمطار

منعت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي سفر راكبة مصرية الي دبي بناء علي طلب من النائب العام , كما قامت السلطات بترحيل 3 شباب يمنيين الجنسية بسبب الاقامة غير المشروعة داخل البلاد واثارة المشاكل.

وذكر مصدر أمني بالمطار انه تم منع الراكبة المصرية من السفر الي الامارات علي الطائرة المصرية المتجهة الي دبي لادراجها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بناء علي امر من النائب العام لحين انتهاء التحقيقات معها في قضايا معينة , وقال تم الغاء سفرها واتخاذ الاجراءات القانونية معها .

وأضاف انه تمر ترحيل 3 شباب يمنيين الجنسية فور وصولهم من قسم الهرم بسبب الاقامة غير الشرعية واثارتهم المشاكل , واشار الي انه تم فحصهم والتاكد منهم ترحيلهم علي الطائرة المصرية المتجهة الي صنعاء.