حلوى بالفاكهة الطريّة المغذّية

المقادير:

- ربع ليتر من عصير البرتقال

- 10 حبات من الفراولة

- 5 حبات من الخوخ

- ملعقة كبيرة من النشاء

- شريحتان من الاناناس

- 10 قطع صغيرة من الكيوي

طريقة التحضير:

1- في إناء على نار متوسطة، يوضع عصير البرتقال والنشاء، ويحرّك المزيج جيداً.

2- عندما يبدأ بالغليان، يضاف اليه الخوخ والأناناس والكيوي والفراولة، ويبقى الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين ومن ثم يرفع عنها.

3- يسكب المزيج في طبق التقديم، ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك.

4- تقدّم الحلوى باردة، ويمكنكِ تزيينها بقطع من الاناناس أو الفراولة...

(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

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