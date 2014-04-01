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حلوى بالفاكهة الطريّة المغذّية

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حلوى بالفاكهة الطريّة المغذّية حلوى بالفاكهة الطريّة المغذّية

المقادير:
- ربع ليتر من عصير البرتقال
- 10 حبات من الفراولة
- 5 حبات من الخوخ
- ملعقة كبيرة من النشاء
- شريحتان من الاناناس
- 10 قطع صغيرة من الكيوي

طريقة التحضير:
1- في إناء على نار متوسطة، يوضع عصير البرتقال والنشاء، ويحرّك المزيج جيداً.
2- عندما يبدأ بالغليان، يضاف اليه الخوخ والأناناس والكيوي والفراولة، ويبقى الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين ومن ثم يرفع عنها.
3- يسكب المزيج في طبق التقديم، ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك.
4- تقدّم الحلوى باردة، ويمكنكِ تزيينها بقطع من الاناناس أو الفراولة...

(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

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