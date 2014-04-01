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فهمي يلتقي أشتون في بروكسل ويتناولان تطورات مشروع سد النهضة

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فهمي يلتقي أشتون في بروكسل ويتناولان تطورات مشروع سد النهضة فهمي يلتقي أشتون في بروكسل ويتناولان تطورات مشروع سد النهضة

ذكر السفير بدر عبد العاطى ، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن نبيل فهمى وزير الخارجية ، التقى مع البارونة أشتون الممثلة العليا للشوون السياسية و الأمنية بالإتحاد الأوروبى ، حيث تم تناول تطورات العلاقات بين والإتحاد الأوروبى ، في المجالات السياسية والإقتصادية والمالية والتجارية، فضلاً عن تطورات مشروع سد النهضة ، وعناصر الموقف المصري في هذا الشأن ، والأهمية البالغة لإحترام حقوق مصر المائية ، مع عدم الإضرار بمصالحها ، بالإضافة الى ضرورة إجراء مفاوضات جادة للتوصل علي حلول ، تحفظ مصالح الجميع ولا تضر بمصالح اي طرف.
> وقال المتحدث ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن اللقاء تناول أيضاً قرب تنفيذ الإستحقاق الثاني ، من إستحقاقات خريطة الطريق مع تحديد موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية ، فضلاً عن تناول تطورات الملف السورى ، ومسار عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلى ، في ضوء إقتراب الموعد المستهدف ، للتوصل إلي إتفاق سلام بينهما قبل نهاية الشهر الحالي.
> أ ش أ

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