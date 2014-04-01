4 أحذية للفستان الأسود القصير

مع ارتداء الفستان الأسود القصير لا يمكن حصر الطرق التي يمكن أن تنسقيه بها، ولكن هناك 4 ألوان أساسية للأحذية نشاهدها تتكرر في إطلالات النجمات على الدوام، وهي:

1-الحذاء الأسود

يعد من أجمل الطرق الكلاسيكية لارتداء الفستان الأسود القصير، وأكثرها سهولة، وهو ما يظهر في إطلالة Reese Witherspoon.

2- الحذاء الأبيض

يعطي الحذاء الأبيض لمسة عصرية أنيقة لأي إطلالة، وبتنسيقه مع الفستان الأسود القصير تبتعدين عن اللوك الكلاسيكي والرتابة المعتادة كما فعلت Alice Dellal .

3- الألوان المشرقة

في الصيف الألوان المشرقة هي الخيار المثالي، لذا اختاري حذاء أنيقاً بلون مشرق وجميل لتضفي إشراقة جميلة على إطلالتك بالفستان الأسود القصير، مثل: Cobie Smulders .

4- ألوان الميتاليك

الذهبي، الفضي، البرونزي هي الألوان المثالية للسهرات، ويمكن أن ترتدي حذاء ذهبياً مع الفستان الأسود كما فعلت Amber Heard ، وتحصلي على لوك جميل مناسب للسهرات.