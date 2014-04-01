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4 أحذية للفستان الأسود القصير

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4 أحذية للفستان الأسود القصير 4 أحذية للفستان الأسود القصير

مع ارتداء الفستان الأسود القصير لا يمكن حصر الطرق التي يمكن أن تنسقيه بها، ولكن هناك 4 ألوان أساسية للأحذية نشاهدها تتكرر في إطلالات النجمات على الدوام، وهي:

1-الحذاء الأسود

يعد من أجمل الطرق الكلاسيكية لارتداء الفستان الأسود القصير، وأكثرها سهولة، وهو ما يظهر في إطلالة Reese Witherspoon.

2الحذاء الأبيض

يعطي الحذاء الأبيض لمسة عصرية أنيقة لأي إطلالة، وبتنسيقه مع الفستان الأسود القصير تبتعدين عن اللوك الكلاسيكي والرتابة المعتادة كما فعلت Alice Dellal .

3الألوان المشرقة

في الصيف الألوان المشرقة هي الخيار المثالي، لذا اختاري حذاء أنيقاً بلون مشرق وجميل لتضفي إشراقة جميلة على إطلالتك بالفستان الأسود القصير، مثل: Cobie Smulders  .

4ألوان الميتاليك

الذهبي، الفضي، البرونزي هي الألوان المثالية للسهرات، ويمكن أن ترتدي حذاء ذهبياً مع الفستان الأسود كما فعلت Amber Heard ، وتحصلي على لوك جميل مناسب للسهرات.

 

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