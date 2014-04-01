أشهر أيقونات الموضة في حملة "Marks & Spencer" الإعلانية

صورت الحملة الإعلانية الجديدة لموسم ربيع وصيف 2014 لمحلات "Marks & Spencer" مجموعة من أشهر العارضات والنجمات الشهيرات في عالم الموضة والأزياء، مثل: Emma Thompson، Annie Lennox، Rita Ora، Alek Wek، Doreen Lawrence، Lulu Kennedy، Rachel Khoo ، Roma Agrawal.

وقد حرصت ماركة الأزياء الشهيرة على اختيار مجموعة منتقاة من السيدات الأنيقات لتؤكد على الستايلات والخيارات المتعددة التي تقدمها سلسلة محلات "Marks &Spencer" في هذا الموسم وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لها Patrick Bousquet-Chavanne، وأضاف: " Marks &Spencer" تحرص دوماً على تقديم ما يناسب السيدات في مختلف الأعمار والشخصيات، لذلك لم يكن من المستغرب أن تحتفل بالمرأة بهذه الطريقة ومع مجموعة استثنائية من أيقونات الموضة".

التقطت صور الحملة الإعلانية الجديدة لدار "Marks & Spencer" بعدسة المصورة الشهيرة Annie Leibovitz، وحملت عنوان "'Leading Ladies".

شاهدي معنا كيف اجتمعت أيقونات الموضة في صور الحملة الإعلانية الصيفية لمحلات "Marks & Spencer"