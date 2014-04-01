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3 نصائح ذهبية لتنسيق الفستان البراق في إطلالة أنيقة

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3 نصائح ذهبية لتنسيق الفستان البراق في إطلالة أنيقة 3 نصائح ذهبية لتنسيق الفستان البراق في إطلالة أنيقة

شاهدنا خلال الأيام الماضية عدداً من الإطلالات الأنيقة بالفساتين البراقة على السجادة الحمراء ومنصات العروض المختلفة، ومع إقبال موضة الترتر والأقمشة اللماعة إلى عالم الموضة في هذا الموسم قد تواجهين حيرة في كيفية تنسيقها وارتدائها.
نقدم لك في هذا الموضوع 3 نصائح يعتمدها خبراء تنسيق الأزياء مع الفساتين البراقة لتتألقي بها في هذا الموسم:

- إن اخترت فستاناً باللون النحاسي أو بلمعة خفيفة نوعاً ما، فإن الصندل الأسود ذي الكعب العالي هو الخيار المثالي لتنسيقه بشكل أنيق بألوان متناغمة، أما إن كان اختيارك لماعاً فيمكنك اختيار حذاء ذهبي بلون ناعم . وتسري هذه النصيحة مع جميع الألوان البراقة.
- احذري كل الحذر من ارتداء ما قد يطغى على لمعان فستانك كحذاء أو حقيبة من الترتر، فذلك قد يعطيك لوكاً تنكرياً بدلاً من الإطلالة الأنيقة التي تطمحين لها.
- الفستان الترتر البراق هو جوهرة بحد ذاته، فلا تطفئي لمعانه بتنسيقه مع قطع عديدة من المجوهرات، ويمكنك الاكتفاء بأقراط صغيرة أو أساور ناعمة، إذ ستكون كافية لتضفي الفخامة على إطلالتك دون أن تطغى عليها.

تألقي بالفساتين البراقة وشاهدي أجمل ما عرض المصممون من فساتين براقة في موسم ربيع وصيف 2014.

 

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