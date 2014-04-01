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رفع محاكمة القرن للصلاة والاستراحة نصف ساعة

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رفع محاكمة القرن للصلاة والاستراحة نصف ساعة رفع محاكمة القرن للصلاة والاستراحة نصف ساعة

مبارك

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً بـ ” محاكمة  القرن ” والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها .. وذلك للصلاة والاستراحة نصف ساعة وذلك بعد ان كان محدد لها جلسة  السبت الماضى  ولكن قامت المحكمة بتأجيلها لجلسة اليوم لتغيب مبارك عن الحضور بسبب سوء الاحوال الجوية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد.

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