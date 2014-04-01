روماريو يتصدر قائمة الجيل الرابع بقاعة مشاهير كرة القدم في المكسيك

مكسيكو سيتي، (إفي): تصدر المهاجم البرازيلي روماريو، أفضل لاعب في مونديال الولايات المتحدة 1994 ، قائمة مكونة من إحدى عشرة شخصية بارزة في عالم كرة القدم تم اختيارها للانضمام إلى قاعة مشاهير اللعبة بالمكسيك.

وبجانب روماريو وقع الاختيار على آخرين من نجوم الساحرة المستديرة مثل: لاعب خط الوسط الكولومبي كارلوس فالديراما، والمدربين سيزار لويس مينوتي وأليكس فيرجسون، وفقا لإدارة القاعة في مدينة باتشوكا المكسيكية.

وخاض فالديراما ثلاث نهائيات لكأس العالم مع منتخب بلاده، وهو يعد واحدا من أفضل لاعبي أمريكا الجنوبية في القرن العشرين، في حين كان الأرجنتيني مينوتي مديرا فنيا لمنتخب بلاده الفائز بمونديال 1978 ، فيما قاد السير أليكس فيرجسون فريق مانشستر يونايتد لأكثر من عقدين من الزمان حتى العام الماضي.

وانضم هذا العام ثلاثة مكسيكيون من مشاهير كرة القدم للقاعة، هم خافيير أجيري مدرب فريق إسبانيول، ومانويل لا بوينتي مدرب المنتخب المكسيكي في مونديال فرنسا 1998 والفائز بكأس القارات 1999 ، ونيميسيو دييز أيقونة نادي تولوكا.

وفي الجيل الرابع لدخول قاعة مشاهير كرة القدم، هناك لاعب كرة القدم السابق، ليوناردو كويار مدرب المنتخب المكسيكي للسيدات، ورئيس نادي ريال مدريد الإسباني الراحل سانتياجو برنابيو، وجوزيبي مياتسا بطل العالم مرتين مع منتخب إيطاليا، والإسباني إيسيدرو لانجارا الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال إيطاليا 1934.

وتضم قاعة مشاهير كرة القدم في المكسيك أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو مارادونا، بالإضافة إلى مدربين وحكام ومديرين تنفيذيين محليين ودوليين.