العادلي للمحكمة : «أقسم بالله لم أصدر أوامر بقتل المتظاهرين ..وأنا مش هكدب علي ربنا »

إستمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية التي عرفت إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لإتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد.

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم أيداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بأثبات حضورهم جميعاً ، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة ..

وأستمعت المحكمة الي المحامي محمد عبد الفتاح الجندي من هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ” المتهم الخامس بأمر الأحالة “

والذي بدء مرافعته بآيات من القرآن الكريم وفي مقدمة شرح فيها أنجازات اللواء العادلي خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية

أكد انه التقي بالعادلي محبسه في سجن طرة وانه كان في حالة مرضية شديدة ووجه العادلي كلمة قائلا ” يامحمد مش انت اللي هتخرجني ربنا هو اللي هيخرجني من هنا .. وأقسم بالله اني لم أصدر اي امر بقتل المتظاهرين .. انا مش هكدب علي ربنا .. “

وقال الجندي ان هذ الوزير تم الزج به لحسابات شخصية ، كما اشار انه من خلال مرافعة النيابة العامة تبين له من وجهه نظره ان الاوراق ليس كاملة للفصل فيها وان هناك جانب كبير من العدالة قد أهدر عن دون قصد.