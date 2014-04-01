المغنّي البريطاني ألتون جون يتزوّج شريكه

قرر المغنّي والكاتب الموسيقي البريطاني Elton John الزواج رسمياً من شريك حياته المخرج David Furnish في شهر أيار/ مايو المقبل، بعد تشريع قانون زواج المثليين جنسياً في إنجلترا.

وكان الرجلين قد عقدا زواجاً مدنياً في عام 2005، كما تبنيا طفلين هما Zachary و Elijah. وأكّد David في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أنّ الثنائي يحرص على تنشئة طفليهما على فكرة أنّ العائلة لا تتألف فقط من الأمهات والأباء بل هناك تنوع في العائلات الموجودة في المجتمع.

أما Elton صاحب الرصيد المؤلف من ملايين الألبومات، والذي تزوّج سابقاً من مهندسة إلمانية تدعى Renate Blauel لمدة 5 أعوام، فقد عبّر بدوره عن فخره ببلده الذي أقرّ هذا القانون.

أما عن حفل الزواج، فقد صرّح الثنائي بأنّ الحفل سيعقد في إنجلترا، بحضور شاهدين، وأنه سيكون بسيطاً جداً وسيحضره الطفلان.

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