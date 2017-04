The Pink Panther مجدداً الى الشاشة الكبيرة

كشفت شركة MGM أنها تحضّر حالياً فيلماً جديداً خاصاً بشخصية The Pink Panther. الخبر أعلنه Gary Barber رئيس مجلس إدارة الشركة و Jonathan Glickman مدير فرع الأفلام السينمائية. الإنتاج سيتولاه Walter Mirisch المنتج المنفذ لأفلام The Pink Panther السابقة والممثلة Julie Andrews زوجة المخرج الراحل Blake Edwards، أمّا الإخراج فسيتولاه David Silverman الذي قدّم لنا في السابق فيلمي The Simpsons Movie و Monsters, Inc. يذكر أن سلسلة أفلام The Pink Panther حصدت جائزتي أوسكار وثلاث جوائز Golden Globe و ثلاث جوائز Grammy .