Ben Stiller يطمح لدور في I Am Chippendales

قال الممثل Ben Stiller أنه يتمنى أن يشارك في فيلم المخرج والسيناريست والمنتج Alan Ball المقبل والذي يحمل عنوان I Am Chippendales الذي يروي قصة Paul Snider و Somen "Steve" Banerjee الشخصان اللذان أسسا فكرة رقص الرجال في النوادي الليلة. ما تمنّاه الممثل تحوّل الى محادثات بينه وبين المخرج الذي عرض عليه تأدية دور أستاذ رقص Nicolas de Noia الذي كان المفتاح الأساسي في تحقيق فكرة Paul و Banerjee حسب رواية الكاتب Rodney Sheldon المقتبس عنها الفيلم. يذكر أن Ben Stiller قدم لنا مؤخراً فيلماً من بطولته وإخراجه بعنوان The Secret Life of Walter Mitty ونحن على موعد مع فيلمه الجديد Night at the Museum 3 في 19 ديسمبر المقبل.