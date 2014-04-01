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مالاجا يحول تأخره لفوز على بيتيس 2-1

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مالاجا يحول تأخره لفوز على بيتيس 2-1 مالاجا يحول تأخره لفوز على بيتيس 2-1

(إسبانيا)، (إفي): خطف مالاجا ثلاث نقاط ثمينة في مشواره للابتعاد عن مراكز الهبوط بالدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على ريال بيتيس بهدفين لواحد، وذلك في ختام الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ورفع مالاجا رصيده إلى 35 نقطة ليرتقي للمركز الثاني عشر، بينما ازاد الوضع سوءا للفريق الأندلسي بتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير ليصبح مهددا بشكل كبير للهبوط، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز قبل الاخير أوساسونا.

ورغم تقدم بيتيس على ملعبه بينيتو فيامارين بهدف للورنزو رييس (ق30)، إلا أن مالاجا أدرك التعادل قبل النهاية بسبع دقائق من خلال خوان ميجل، قبل أن يخطف سيرجي داردير هدف الفوز (ق87).

شهدت المباراة قمة في الإثارة في دقائقها الأخيرة بعدما اتيحت ركلة جزاء لبيتيس في الدقيقة الأخيرة فشل روبن كاسترو في تسجيلها ليسددها في القائم ويخسر فريقه نقاط اللقاء

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فيديو اليوم السابع