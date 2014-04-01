أبو الغار في واشنطن: المصري الديموقراطي لم يقرر بعد دعم آي من مرشحي الرئاسة

أكد رئيس الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد ابو الغار ، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا ، “أن الحزب لم يقرر بعد دعم أي من مرشحي الرئاسة” ، مشيرا الى أن الحزب يرى أن الامر سابق لآوانه ، وأنه سينتظر حتى يتم إغلاق باب الترشح.

> وأضاف أبو الغار ، “أن حزبه لن يدفع بآي مرشح لإنتخابات الرئاسة القادمة ، المقرر إجراؤها في مايو القادم ، مؤكدا “أن دستور مصر الجديد ، هو أفضل دستور شهدته البلاد “، مشيرا الى “أن نسبة التصويت عليه في الإستفتاء الاخير ، بلغت 39 بالمائة “، وهي أعلى نسبة تصويت في تاريخ مصر ، مقارنة بنسبة التصويت على دستور 2012 والتي بلغت 32 بالمائة.

> وأشار الى أهمية الإنتخابات البرلمانية القادمة ، قائلا إنها ربما تكون أهم من إنتخابات الرئاسة ، وذلك يرجع للسلطة التي سيتمتع بها البرلمان الجديد ، وأنه لاول مرة منذ عام 1952 ، لن يستطيع الرئيس حل البرلمان ، كما أنه لن يستطيع تعيين رئيس للوزراء بدون موافقة البرلمان ، او إقالته بدون إقرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة ، وهو ما يؤكد التوازن الحقيقي بين السلطات.

> كما إعترف رئيس الحزب المصري الديموقراطي، ”بأن الأحزاب المصرية ، مازالت في مراحلها الأولى ، اذ أن معظمها تشكل بعد ثورة يناير 2011 ، وأنها تحتاج لفرصة لدعمها ، وطالب “أن لا تكون الإنتخابات البرلمانية القادمة قائمة في الأساس على النظام الفردي وحده والذي يسمح بسيطرة الأفراد والنزعة القبلية ، وأن تخصص نسبة الربع على الأقل للقوائم الحزبية مما يعطي الأحزاب المصرية فرصة لأن يكون لها صوتا في البرلمان الجديد”.

أ ش أ