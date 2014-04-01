لبيب: رفع 126.6 ألف طن قمامة ومخلفات مباني من 8 محافظات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه تم رفع أكثر من 126.6 ألف طن مخلفات خلال الأسابيع القليلة الماضية منها حوالى 121.8 ألف طن قمامة في 8 محافظات هي مطروح و المنوفية ودمياط والغربية وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ، علاوة على رفع أكثر من 4.9 ألف طن مخلفات مباني بـ4 محافظات هي المنوفية ودمياط والغربية وسوهاج , وذلك وفقاً لآخر تقرير أعدته الوزارة حول الموقف التنفيذي للقضاء علي مشكلة القمامة , ومخلفات المباني بالمحافظات.

· وأكد الوزير أن محافظات الغربية والبحر الأحمر والمنوفية ودمياط هي الأكثر نشاطاً في رفع مخلفات القمامة , لافتا إلى أنه تم رفع 46.9 ألف طن بالغربية و22.5 ألف طن بالبحر الأحمر و 16 ألف طن بالمنوفية و 15 ألف طن بدمياط ، مشيرا إلى أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول في رفع مخلفات المباني حيث تم رفع 28.4 ألف طن مخلفات مباني منها .

· وأصدر اللواء عادل لبيب تعليماته للمحافظين بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال النظافة العامة ورفع القمامة من جميع الميادين والمناطق التي تقع بنطاق كل حي وضرورة الاهتمام بصيانة جميع صناديق القمامة وطلاء الأرصفة والبلدورات ، واستكمال الإنارة , لافتاً إلى متابعته المستمرة لكل ما يتعلق بالارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظات وحتى يشعر كل مواطن بالتغيير الحقيقي والملموس في مجال النظافة التي قطعت فيها أغلب المحافظات شوطا طويلا وتحسين ورفع مستوي الأداء في تقديم الخدمات العاجلة والملحة للمواطنين تنفيذا لبرامج الخطة العاجلة للوزارة .

· وأشار الوزير إلى أن جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة يقوم بجولات مكثفة للوقوف على ما وصلت إليه المحافظات من تنفيذ برامج الخطة العاجلة وتحسين مستوى النظافة ورصد السلبيات التي تقف حجر غثرة أمام بعض المحافظات فى الوصول للنسبة المثلى في النظافة وتنفيذ برامج الخطة العاجلة وتقديم تقارير مفصلة أولا بأول عن آخر الأوضاع بالمحافظات لإيجاد حلول سريعة لأهم ما تم رصده من مشكلات ومقترحات حلها.